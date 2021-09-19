Волгоград, 19 сентября, 2021, 23:44 — ИА Регнум. Свыше 59% голосов избирателей набирает по федеральному списку в Волгоградской области партия «Единая Россия». Предварительные данные опубликовали РИА Новости.

Er.ru Выборы

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Пятипроцентный барьер в регионе преодолели три партии: «Единая Россия» — 59,1%, КПРФ — 17,92% и ЛДПР — 7,3%.

По данным ЦИК России, в Волгоградской области явка избирателей на 20:00 составила 61,79%.