В Волгоградской области «Единая Россия» набирает 59,1% голосов
Волгоград, 19 сентября, 2021, 23:44 — ИА Регнум. Свыше 59% голосов избирателей набирает по федеральному списку в Волгоградской области партия «Единая Россия». Предварительные данные опубликовали РИА Новости.
Er.ru
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Пятипроцентный барьер в регионе преодолели три партии: «Единая Россия» — 59,1%, КПРФ — 17,92% и ЛДПР — 7,3%.
По данным ЦИК России, в Волгоградской области явка избирателей на 20:00 составила 61,79%.