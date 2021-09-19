Москва, , 23:39 — REGNUM На выборах в Госдуму РФ восьмого созыва по одномандатным округам Москвы определились лидеры, передаёт корреспондент ИА REGNUM из Центризбиркома.

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По результатам обработки первых протоколов в одномандатном округе 196 лидирует Рашкин В. Ф. (КПРФ); в 197 — Лобанов М. С. (КПРФ); 198 — Хованская Г. П. («Справедливая Россия — За Правду»); 199 — Толстой П. О. («Единая Россия»); 200 — Парфёнов Д. А. (КПРФ); 201 — Разворотнева С. В. («Единая Россия»); 202 — Саблин Д. В. («Единая Россия»); 203 — Нифантьев Е. О. («Единая Россия»); 204 — Буцкая Т. В. («Единая Россия»); 205 в Москве — Вассерман А. А. (самовыдвиженец); 206 — Гребенник А. В. (КПРФ); 207 — Белых И. В. («Единая Россия»); 208 — Леонов О. Ю. (самовыдвиженец); 209 — Румянцев А. Г. («Единая Россия»); 210 — Романенко Р. Ю. («Единая Россия»).

Процент обработанных протоколов различается в зависимости от округа.