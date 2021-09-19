Красногорск, , 23:41 — REGNUM На выборах в Московскую областную думу лидирует партия «Единая Россия». Такие данные предварительного голосования приводит Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Речь идет о результатах по единому избирательному округу. После обработки 0,29% протоколов участковых избирательных комиссий «Единая Россия» набирает 32,01%. Следом идет КПРФ, на долю которой пока приходится 22,52%. Замыкает тройку лидеров ЛДПР с 9,63%.

Также, по опубликованным сведениям, в законодательное собрание Подмосковья могут пройти еще три партии, которые проходят барьер в 5%. Так, партия «Справедливая Россия — За Правду» предварительно набирает 8,54%, партия «Новые люди» — 7,32%, «Партия Пенсионеров» — 5,87%.

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