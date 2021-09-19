Санкт-Петербург, 19 сентября, 2021, 23:40 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уверен, что сентябрьские выборы в Северной столице «прошли нормально».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Беглов

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В эфире телеканала «Санкт-Петербург» он поблагодарил горожан за активное участие в голосовании по выборам депутатов Государственной Думы, Законодательного Собрания и местного самоуправления.

Особо отметил губернатор активность молодых избирателей, причем не только в качестве голосующих, но и в качестве кандидатов.

«Молодежь сегодня понимает, что люди, которых сегодня избрали в Законодательное Собрание и Государственную Думу, в муниципалитеты, — будут определять их будущее. Молодежь не только голосует, но и сама принимает участие в выборах», — сказал Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Напомним, в Санкт-Петербурге явка на выборах в Государственную думу России на 18:00 мск 19 сентября составила 33,6%, а на выборах в Законодательное собрание города — 31,5%. Окончательный цифры явки станут известны позже.