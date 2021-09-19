Москва, , 23:34 — REGNUM В Сирии подконтрольные Турции боевики трижды за последние сутки обстреляли позиции сирийских правительственных войск, сообщил 19 сентября на брифинге заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

ВС Турции в Сирии Минобороны Турции

По данным Центра, обстрелам подверглись позиции сирийских военных в провинции Алеппо. Один сирийский военный был ранен.

«Из района населенного пункта Джибрин боевики произвели минометный обстрел позиций правительственных сил в районе населенного пункта Минник, артиллерийскому удару со стороны боевиков из района населенного пункта Джибрин подверглись позиции правительственных сил в районе населенного пункта Марааназ. Боевики из района населенного пункта Мареаа нанесли артиллерийский удар по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Шейх-Айса, в результате которого один военнослужащий вооруженных сил САР получил ранение», — рассказал Вадим Кулить.

При этом за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации российскими военными было зафиксировано 30 обстрелов, произведенных с позиций террористической группировки «Джабхат-ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кроме того, в сирийской провинции Дараа при посредничестве российского Центра сдано 92 единицы оружия и свыше 2 тыс. боеприпасов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции после допроса отпустили бывших жен боевиков ИГИЛ*