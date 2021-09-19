Пенза, 19 сентября 2021, 23:34 — REGNUM На выборах губернатора Пензенской области лидирует Олег Мельниченко («Единая Россия»), врио главы региона. По итогам обработки 5,06% протоколов участковых избирательных комиссий Мельниченко набирает 72,07%, следует из данных на онлайн-табло облизбиркома.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Пензенской области с 17 по 19 сентября выбирали губернатора, депутатов Госдумы РФ восьмого созыва, депутатов собрания представителей Каменского и Сердобского районов, а также депутатов представительных органов отдельных муниципальных образований.
На губернаторский пост, помимо врио Олег Мельниченко, баллотировались Александр Васильев (ЛДПР), Петр Чугай (Партия пенсионеров), Олег Шаляпин (КПРФ), Алексей Шпагин («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).