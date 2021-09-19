Белград, 19 сентября, 2021, 23:47 — ИА Регнум. Для сербов всегда отрадно слышать, что Россия и впредь будет защищать резолюцию 1244 Совета Безопасности ООН, гарантирующую суверенитет Сербии над Косово и Метохией. Об этом ИА REGNUM заявил сербский оппозиционный политик, лидер движения «Освобождение» Младжан Джорджевич 18 сентября по итогам своего визита в Россию.

Из личного архива Младан Джорджевич с пресс-секретарём президента РФ Дмитрий Песков

«К тому же, Россия продолжает сопротивляться незаконному назначению Кристиана Шмидта на пост верховного представителя ООН в Боснии и Герцеговине и следит за событиями в Черногории. Все это меня радует, так как говорит о том, что в Москве хорошо проинформированы о происходящем на Балканах, и что Россия все еще является главным внешнеполитическим партнёром Сербии», — рассказал Джорджевич.

Из личного архива Младан Джорджевич с вице-губернатором Ленинградской области Анной Данилюк

Политик отметил, что во время пребывания в России у него была возможность обсудить ряд политических и гуманитарных вопросов с «людьми из сферы политики, бизнеса и гуманитарной деятельности, которые интересуются Балканами». Он добавил, что его собеседники высказали готовность организовать в скором будущем круглый стол в Государственной думе по вопросу Косово, а также целый ряд лекций, направленных на более глубокое ознакомление российского общества с проблемами Балкан.

Из личного архива Младан Джорджевич с экспертом-балканистом Анной Филимоновой

«Это наши планы на будущее. Их реализация поспособствует дальнейшему сплочению сербского и русского народов, а также поможет более объективному информированию главных политических деятелей и институтов о происходящем на Балканах», — заявил Джорджевич.

Напомним, что лидер движения «Освобождение» Младжан Дорджевич приехал в Россию по приглашению епископа Выборгского и Приозерского Игнатия, чтобы присутствовать на мероприятиях по случаю 800-летия со дня рождения св. Александра Невского. Джорджевич также присутствовал на литургии в Свято-Троицкой Лавре, которую служил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.