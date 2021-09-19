Санкт-Петербург, 19 сентября, 2021, 23:32 — ИА Регнум. После погрома на одном из избирательных участков Петербурга сотрудники полиции задержали в Кировском районе города главу участковой избирательной комиссии № 803 Михаила Фёдорова и члена комиссии Георгия Хорошева.

Pixabay.com В наручниках

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По данным «Фонтанки», этих людей в наручниках из участка увезли в 8 отдел полиции, а оставшиеся члены комиссии ведут подсчет голосов.

По предварительным данным, задержанные после завершения голосования устроили потасовку, в ходе которой опрокинули урну для бюллетеней, и последние оказались хаотично разбросаны в помещении УИК на бульваре Новаторов.

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Представители Горизбиркома ранее признали, что итоги голосования на этом участке могут быть признаны недействительными.