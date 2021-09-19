Калуга, 19 сентября 2021, 23:44 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислав Шапша поблагодарил избирателей за поддержку организованной явкой на выборы. Об этом сообщает сайт газеты «Калужские Губернские ведомости».
Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области 19 сентября завершился трёхдневный избирательный марафон по выборам депутатов Государственной думы Российской Федерации восьмого созыва. Также в регионе состоялись дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу № 16 и выборы в органы местного самоуправления. Наиболее высокую явку показали избиратели Жиздринского, Износковского, Медынского, Мосальского, Перемышльского и Хвастовичского районов. Здесь в совокупности проголосовали более 69% избирателей.
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