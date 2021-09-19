Калуга, , 23:44 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислав Шапша поблагодарил избирателей за поддержку организованной явкой на выборы. Об этом сообщает сайт газеты «Калужские Губернские ведомости».

Губернатор Калужской области Владислав Шапша прокомментировал итоги выборов Фото: Алексея Горюнова. kgvinfo.ru

«Итоги выборов подводить еще рано. Оценку даст избирательная комиссия. Но я уверенно могу сказать, что более 42 процентов калужан пришли и сделали свой выбор, и этот выбор оказался в пользу «Единой России». «Единая Россия» уверенно побеждает. Точные итоги будут известны чуть позже. Пользуясь, случаем, я хочу поблагодарить жителей области за поддержку, за доверие, которое оказано нашей команде… Мне кажется, что избиратели всегда оценивают кандидатов, за которых они голосуют по делам. И сегодня необходимо признать, что кандидаты, выдвинутые партией «Единая Россия», оказались более убедительными и более результативными. Теми людьми, за которых стоило голосовать», — отметил Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области 19 сентября завершился трёхдневный избирательный марафон по выборам депутатов Государственной думы Российской Федерации восьмого созыва. Также в регионе состоялись дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу № 16 и выборы в органы местного самоуправления. Наиболее высокую явку показали избиратели Жиздринского, Износковского, Медынского, Мосальского, Перемышльского и Хвастовичского районов. Здесь в совокупности проголосовали более 69% избирателей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области завершился единый день голосования