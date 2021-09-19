Калуга, 19 сентября, 2021, 23:44 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поблагодарил избирателей за поддержку организованной явкой на выборы. Об этом сообщает сайт газеты «Калужские Губернские ведомости».

Фото: Алексея Горюнова. kgvinfo.ru Губернатор Калужской области Владислав Шапша прокомментировал итоги выборов

«Итоги выборов подводить еще рано. Оценку даст избирательная комиссия. Но я уверенно могу сказать, что более 42 процентов калужан пришли и сделали свой выбор, и этот выбор оказался в пользу «Единой России». «Единая Россия» уверенно побеждает. Точные итоги будут известны чуть позже. Пользуясь, случаем, я хочу поблагодарить жителей области за поддержку, за доверие, которое оказано нашей команде… Мне кажется, что избиратели всегда оценивают кандидатов, за которых они голосуют по делам. И сегодня необходимо признать, что кандидаты, выдвинутые партией «Единая Россия», оказались более убедительными и более результативными. Теми людьми, за которых стоило голосовать», — отметил Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области 19 сентября завершился трёхдневный избирательный марафон по выборам депутатов Государственной думы Российской Федерации восьмого созыва. Также в регионе состоялись дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу № 16 и выборы в органы местного самоуправления. Наиболее высокую явку показали избиратели Жиздринского, Износковского, Медынского, Мосальского, Перемышльского и Хвастовичского районов. Здесь в совокупности проголосовали более 69% избирателей.