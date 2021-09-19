Харьков, Украина, 19 сентября, 2021, 23:21 — ИА Регнум. Крупный пожар произошел в деревянном доме на базе отдыха в Харьковской области Украины. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Mvs.gov.ua Полиция Украины

ЧП произошло 19 сентября в поселке Печенеги. По последним данным, в результате инцидента пострадали два человека.

«На момент пожара в доме находились 10 человек, двое из которых пострадали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что другие восемь человек от медицинской помощи и от дачи объяснений отказались.

В настоящее время выясняются причины пожара.