Москва, 19 сентября 2021, 23:20 — REGNUM Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев заявил, что кибератаки на российские ресурсы не повлияли на выборы в Государственную думу России. Об этом он сообщил в информационном центре Центральной избирательной комиссии России.
Напомним, выборы в Государственную думу России проходили в течение трех дней: с 17 по 19 сентября. Вместе с выборами в главный законодательный орган страны в регионах выбирали глав девяти субъектов и депутатов 39 местных парламентов.