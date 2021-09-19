Москва, 19 сентября, 2021, 23:20 — ИА Регнум. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев заявил, что кибератаки на российские ресурсы не повлияли на выборы в Государственную думу России. Об этом он сообщил в информационном центре Центральной избирательной комиссии России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«Те DDoS-атаки, которые были, значимого эффекта не оказали. Атаки были такие фокусные, узконаправленные. Но, как я уже сказал, с точки зрения инфраструктуры и «кибербеза» все прошло планово, заметного эффекта это не оказало», — отметил Максутов.

Напомним, выборы в Государственную думу России проходили в течение трех дней: с 17 по 19 сентября. Вместе с выборами в главный законодательный орган страны в регионах выбирали глав девяти субъектов и депутатов 39 местных парламентов.