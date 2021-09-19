Москва, 19 сентября, 2021, 23:15 — ИА Регнум. В Москве явка избирателей составила около 50%, заявил 19 сентября мэр столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

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По его словам, сказанным во время выступления в штабе «Единой России», в Москве наблюдалась «небывалая активность».

«Около 50% избирателей пришли и проголосовали», — сказал мэр.

Собянин отметил, что дистанционное электронное голосование выдержало испытания и атаки.