Вашингтон, 19 сентября, 2021, 23:07 — ИА Регнум. Разработчик онлайн-игры Splitgate Ян Проулкс, известный под ником CardinalSoldier, дал понять, что проект его студии 1047 Games завершён только на 25%. Об этом 19 сентября сообщает портал NME.

Скриншот с YouTube Splitgate

«Объем того, что мы можем сделать, сейчас зашкаливает», — сказал Проулкс, заявив, что его игра «не обязательно завтра будет Fortnite», но в том, что касается долгосрочных планов студии, то она нацелена на создание «следующей Riot Games, следующего большого игрового бизнеса».

Напомним, Splitgate — это бесплатная многопользовательская игра в жанре шутера (упор сделан на применение огнестрельного оружия) от первого лица с механикой порталов. Её релиз в сервисе Steam состоялся 24 мая 2019 года. Ранее Ян Проулкс сказал, что хочет добавить в Splitgate систему сезонов наподобие той, которая есть в Fortnite.