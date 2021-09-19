ЦИК обнародовал итоги электронного голосования в Ярославской области
Ярославль, 19 сентября, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия обнародовала итоги дистанционного электронного голосования в Ярославской области по партийным спискам. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-конференцию членов ЦИК.
Согласно результатам электронного голосования, по партспискам лидирует «Единая Россия», за партию проголосовало 31 855 избирателей, это около 39 процентов от тех, кто был внесен в списки для дистанционного голосования через портал Госуслуг. На втором месте идет «Справедливая Россия» 14 589 голосов избирателей (чуть менее 18 процентов), далее КПРФ с 11 754 проголосовавшими.
На четвертом месте в итоговом списке партия «Новые люди», за которую отдали свои голоса 8104 человека (9,9%), потом идет ЛДПР с 6103 голосами (7,46%). У партии пенсионеров в Ярославской области 1989 голосов, у «Зеленых» — 1980, у партии Яблоко — 1411. Итоги дистанционного электронного голосования по одномандатным округам ЦИК РФ пока не публикует. Всего в электронном голосовании по партспискам в регионе приняло участие 81 746 человек