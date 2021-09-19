Ярославль, 19 сентября, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия обнародовала итоги дистанционного электронного голосования в Ярославской области по партийным спискам. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-конференцию членов ЦИК.

ЦИК РФ Итоги дистанционного электронного голосования

Согласно результатам электронного голосования, по партспискам лидирует «Единая Россия», за партию проголосовало 31 855 избирателей, это около 39 процентов от тех, кто был внесен в списки для дистанционного голосования через портал Госуслуг. На втором месте идет «Справедливая Россия» 14 589 голосов избирателей (чуть менее 18 процентов), далее КПРФ с 11 754 проголосовавшими.

На четвертом месте в итоговом списке партия «Новые люди», за которую отдали свои голоса 8104 человека (9,9%), потом идет ЛДПР с 6103 голосами (7,46%). У партии пенсионеров в Ярославской области 1989 голосов, у «Зеленых» — 1980, у партии Яблоко — 1411. Итоги дистанционного электронного голосования по одномандатным округам ЦИК РФ пока не публикует. Всего в электронном голосовании по партспискам в регионе приняло участие 81 746 человек