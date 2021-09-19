Москва, , 22:59 — REGNUM Атаки на российские выборы шли «сплошным чередом», считает политолог, профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев.

Олег Матвейчев Eisr.ru

«Каждый час распространялись фальшивые данные о голосовании. Голосование еще не закончилось, но все время скидываются в СМИ какие-то данные, сколько избирателей проголосовало, и чуть ли не 50% за коммунистов. Во-первых, это вранье, такого в принципе быть не может. Во-вторых, те, кто вбрасывает эти фейки, скорее всего, работают на коммунистов. Я не удивляюсь уже ничему. У нас Радио «Свобода», которое финансируется вообще-то Госдепартаментом США, тоже за коммунистов «топит». Как и «Умное голосование», и многие прочие», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«И потом, Вы знаете, что «накрыли» квартиру, где снимали фейковый избирательный участок с якобы вбросами, сейчас заведены уголовные дела. Но этого мало — появляется множество фальшивых экзит-поллов, строчатся жалобы — абсолютно без повода. И некоторые участки, якобы, закрылись. Я знаю, что на Юге России на участках были драки с казаками, которые охраняют участки, применяли силу к хулиганам, которые провоцировали беспорядки на избирательных участках. Выборы, к сожалению, проходят в очень «боевой» атмосфере. И очевидно, что это делается не властями. Власти в этом крайне не заинтересованы. Это оппозиция стремится создать такую атмосферу вокруг выборов, а потом заявить, что все неправильно и нелегитимно», — отметил Олег Матвейчев.

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