Белгород, 19 сентября, 2021, 23:05 — ИА Регнум. Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, организовав личные приёмы, сумел растопить сердца жителей, заявил 19 сентября эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Олег Иванников. Эксперт поделился впечатлениями от деятельности врио губернатора в ходе онлайн-марафона «День выборов» на телеканале «Мир Белогорья».

Belregion.ru Вячеслав Гладков

«Я могу сделать однозначные выводы, что за тот недолгий срок, что Вячеслав Гладков исполнял обязанности губернатора, он сумел растопить сердца белгородцев, организовал личные приёмы — это было очень заметно тем, кто годами не мог попасть в прошлую администрацию, чтобы написать жалобу либо же поговорить с руководителем. Многие главы районов настолько забронзовели, что к себе даже близко не подпускали граждан, себя чувствовали полубогами. Сейчас ситуация кардинально изменилась, мы видим, что граждане активно пошли на выборы, стали голосовать за своё будущее, за губернатора Белгородской области. На мой взгляд, именно таким должен быть губернатор — открытым, честным, доступным, чтобы каждый работник народного хозяйства мог в случае необходимости обратиться к нему за помощью», — сказал Олег Иванников.

Напомним, по итогам обработки первых протоколов, Вячеслав Гладков набирает свыше на выборах губернатора Белгородской области.