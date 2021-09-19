Минск, 19 сентября, 2021, 22:54 — ИА Регнум. Национальную команду Белоруссии по гребле на байдарках и каноэ с блестящим выступлением на чемпионате мира (ЧМ) в Копенгагене поздравил президент страны Александр Лукашенко. Об этом 19 сентября сообщает Telegram-канал «Пул первого».

President.gov.by Александр Лукашенко

«В Копенгагене завершился ЧМ по гребле на байдарках и каноэ, — говорится в сообщении. — Президент поздравил нашу команду (спортсменов и тренерский штаб) с блестящим выступлением».

Отмечается, что спортсмены сборной Белоруссии завоевали восемь медалей и заняли второе место в общем медальном зачете.