* ИГ — запрещённая в России организация

Кабул, , 22:53 — REGNUM Группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявила о своей ответственности за взрывы, совершенные в афганской провинции Нангархар и ее столице Джелалабаде, сообщают 19 сентября западные СМИ со ссылкой на коммюнике группировки.

Игил Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По утверждению ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 18 и 19 сентября они устроили четыре взрыва, целями которых были транспортные средства движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории провинции Нангархар.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате этих взрывов погибли и пострадали десятки людей.

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