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ИГ* заявила об ответственности за взрывы в афганском Джелалабаде
*ИГ — запрещённая в России организация
Кабул,
19 сентября 2021, 22:53 — REGNUM Группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявила о своей ответственности за взрывы, совершенные в афганской провинции Нангархар и ее столице Джелалабаде, сообщают 19 сентября западные СМИ со ссылкой на коммюнике группировки.
Игил
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
По утверждению ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 18 и 19 сентября они устроили четыре взрыва, целями которых были транспортные средства движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории провинции Нангархар.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате этих взрывов погибли и пострадали десятки людей.
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Подрывы взрывных устройств в Афганистане происходят регулярно и зачастую приводят к значительным жертвам как среди полиции и военных, так и гражданского населения.
Распространенной тактикой является использование заминированных автомобилей, нередки случаи подрыва смертников, оснащенных т.н. «поясом шахида». Дополнительной проблемой является значительное количество мин, число которых измеряется десятками миллионов штук.
По мнению Центра обнаружения мин ежемесячно от подрыва на минах гибнут от 180 до 200 человек. Подрывы фугасов активно используются членами движения «Талибан» (радикальная организация, чья деятельность запрещена в России ) для атак против представителей нынешних властей Афганистана.