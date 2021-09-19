Париж, 19 сентября 2021, 22:46 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провел переговоры с послами Пятой республики, которые ранее были отозваны из США и Австралии. Об этом сообщается в официальном заявлении МИД Франции.
Напомним, конфликт в отношениях между США и Францией возник после того, как Австралия отказалась закупать французские подводные лодки. Решение Канберры последовало после того, как США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности.