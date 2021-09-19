Москва, 19 сентября, 2021, 22:41 — ИА Регнум. По итогам подсчёта 17% протоколов УИК по партийным спискам «Единая Россия» набирает 42,13% голосов, передаёт корреспондент ИА REGNUM из информационного центра ЦИК России.

Алексей Колчин ИА REGNUM Выборы 2021

За КПРФ проголосовали 23,47%, за ЛДПР — 8,89%, за «Новых людей» — 7,09%, за «Справедливую Россию — 7,06%.

Кроме того, Партия пенсионеров получила 2,95%, Коммунисты России — 1,5%, «Зелёные» — 1,11%, «Яблоко» — 0,85%, Россия партия свободы и справедливости — 0,77%, «Родина» — 0,66%, «Зелёная альтернатива» — 0,58% Партия Роста — 0,34%, «Гражданская платформа» — 0,15%.