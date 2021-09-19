Белгород, 19 сентября, 2021, 22:39 — ИА Регнум. На выборах губернатора Белгородской области более 91% набирает врио главы региона Вячеслав Гладков.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Единый день голосования

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Данные ЦИК по первым результатам обработки бюллетеней приводит ТАСС. Подсчёт голосов идёт на 1 263 избирательных участках.

Как сообщало ИА REGNUM, явка избирателей на 19:30 составила 57,13%. В выборах губернатора участвовали пять кандидатов.