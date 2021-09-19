Псков, 19 сентября, 2021, 22:40 — ИА Регнум. Сравнительно высокая явка на выборах в Псковской области говорит о зрелости гражданского общества и большой ответственности избирателей региона, заявил губернатор области Михаил Ведерников.

Pskov.ru Михаил Ведерников

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«По данным на 18:00 мы вторые по Северо-Западу. Честно скажу, мы не стремились к высокой явке, и, как технологи говорят, никто её не «сушил». У нас и хороший результат по явке был, когда принимались поправки в Конституцию. Это говорит о том, что гражданское общество у нас достаточно зрелое в Псковской области, люди действительно понимают, что происходит в области, что происходит в стране, переживают и активно принимают участие», — сказал Ведерников.

Напомним, по данным на 18:00 мск 19 сентября, в Псковской области на выборах депутатов Госдумы проголосовали 218 052 человек, или 41,95% от общего числа избирателей. В выборах депутатов Псковского областного Собрания приняли участие 211 450 избирателей, или 40,92% от общего числа.