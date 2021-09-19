Москва, , 22:30 — REGNUM По результатам дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму лидирует «Единая Россия». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 сентября заявил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев, выступая в информационном центре ЦИК России.

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По словам Булаева, «Единая Россия» набрала 54,25% голосов, КПРФ — 11,65%, «Справедливая Россия — За правду» — 8,2%, ЛДПР — 7,86%, «Новые люди» — 7,66%, «Партия пенсионеров» — 2,45%, «Зелёные» — 1,8%, «Коммунисты России» — 1,26%, «Зелёная альтернатива» — 1,2%, «Родина» — 1,06%.