Москва, 19 сентября, 2021, 22:29 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила высокую явку на выборах и качество избирательной кампании.

Council.gov.ru Валентина Матвиенко

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По мнению Матвиенко, выборы в России были абсолютно прозрачными, открытыми и легитимными, показали состоятельность избирательного законодательства.

«Выборы состоялись, это уже факт. И на мой взгляд, прошедшая выборная кампания доказала эффективность нашего избирательного законодательства, дееспособность федерального законодательства о выборах», — заявила она в эфире телеканала «Россия-1».

Сенатор также обратила внимание на то, что серьезных нарушений, способных поставить под сомнение итоги голосования, не было.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова предложила проводить выборы в каникулярную неделю в октябре.