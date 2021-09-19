Воронеж, 19 сентября, 2021, 22:26 — ИА Регнум. Авария с участием микроавтобуса произошла в Воронежской области вечером 19 сентября, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Pravovoyicentr.ru ДТП

Авария произошла около 20:45 на территории Богучарского района на 757 км автодороги М4-«Дон», в направлении Ростова-на-Дону. Столкнулись грузовой автомобиль Shacman, который осуществлял разворот с крайней правой полосы, и Mercedes-Benz Sprinter, двигавшийся попутно.

В результате аварии травмы получили семь пассажиров микроавтобуса, всего в Mercedes находились 16 пассажиров и двое водителей. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.