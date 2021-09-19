Минск, 19 сентября, 2021, 22:26 — ИА Регнум. Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1982 и достигло 516 428. Об этом 19 сентября сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства здравоохранения.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 516 428 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 4004.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 503 266 человек вылечились от нового заболевания и что всего в Белоруссии было проведено 8 210 319 тестов на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии было выявлено более 1,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.