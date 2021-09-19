Токио, 19 сентября, 2021, 22:23 — ИА Регнум. Исполнительный директор аниме-студии Ufotable Хикару Кондо признал обвинения в уклонении от налогов. Об этом 19 сентября сообщает портал Comicbook.

Pixabay.com Подсчёт налогов

Власти Японии в начале июня 2021 года обвинили студию и её главу в нарушении налогового законодательства и в том, что Ufotable недоплатила им $1,25 млн. Тогда СМИ сообщили, что Кондо утаил примерно 30% дохода, который компания получила от аниме-кафе Ufotable.

Сразу же после этого студия объявила, что подала исправленную налоговую декларацию и оплатила необходимую сумму. Во время одного из слушаний сторона обвинения показала, какую схему уклонения от налогов использовал Кондо и заявила, что он применял её в период с 2015 по 2018 годы.

Напомним, студия Ufotable известна поклонникам аниме прежде всего по проекту аниме-сериала «Клинок, рассекающий демонов». Она также выпустила аниме-адаптации видеоигр «Судьба/Ночь схватки» (Fate/stay night), «Судьба/Истоки» (Fate/Zero), God Eater, Tales of Zestiria the X и другие.