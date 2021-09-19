Вологда, 19 сентября, 2021, 22:15 — ИА Регнум. В Вологодской области к 18:00 явка избирателей на думских выборах оставила 41,91%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

Алексей Колчин ИА REGNUM Начинается подсчет результатов

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«На выборах в законодательное собрание Вологодской области явка составила 41,25%», — сообщили в избиркоме.

Напомним, жители Вологодчины голосовали за депутатов в Госдуму и региональное заксобрание. В федеральный парламент от региона баллотируются 15 кандидатов.

Как сообщало ИА REGNUM, явка на выборы по стране к 18:00 составила 45,15%.