Сыктывкар, 19 сентября, 2021, 22:03 — ИА Регнум. В Коми во время голосования вышли из строя два комплекса обработки избирательных бюллетеней. Об этом в интервью телеканалу «Юрган» сообщил глава избиркома республики Дмитрий Митюшев.

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«К сожалению, два устройства вышли из строя. Но в силу того, что на избирательных участках установлено по два КОИБа, это было не критично. Второе устройство принимало бюллетени в штатном режиме», — сообщил глава избиркома.

Всего, по его словам, в республике комплексы были установлены на 65 избирательных участках.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Коми во время голосования задымился участок.