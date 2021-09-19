Санкт-Петербург, , 22:07 — REGNUM В экзитполе — опросе на выходе с избирательных участков — в Петербурге приняли участие более 14 тыс. человек, сообщила 19 сентября социолог Санкт-Петербургского информационного аналитического центра Анастасия Панфилова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Женщина во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ на избирательном участке № 2312 Дарья Драй © ИА REGNUM

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По ее словам, всего были опрошены 14 674 человек. Результаты распределились следующим образом:

Партии на выборах в Государственную думу РФ (в процентах):

КПРФ — 10,38

РЭП «Зеленые» — 0,83

ЛДПР — 7,71

«Новые люди» — 9,80

«Единая Россия» — 38,44

«Справедливая Россия» — 7,86

«Яблоко» — 3,08

«Партия Роста» — 2,74

РПСС — 5,60

«Коммунисты России» — 0,38

«Гражданская платформа» — 0,11

«Зеленая альтернатива» — 0,54

«Родина» — 0,21

Партия пенсионеров — 1,22

Испортил бюллетень — 1,32

Отказались отвечать — 9,78

***

Партии на выборах в Законодательное собрание Петербурга (в процентах):

«Новые люди» — 11,22

«Единая Россия» — 38,17

«Яблоко» — 4,01

ЛДПР — 8,37

«Справедливая Россия» — 7,23

КПРФ — 11,06

РПСС — 5,21

«Партия Роста» — 3,19

Испортили бюллетень — 0,98

Отказались отвечать — 10,56

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