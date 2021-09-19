Оглашены данные экзитпола в Петербурге на выборах Госдумы и Заксобрания
Санкт-Петербург, 19 сентября, 2021, 22:07 — ИА Регнум. В экзитполе — опросе на выходе с избирательных участков — в Петербурге приняли участие более 14 тыс. человек, сообщила 19 сентября социолог Санкт-Петербургского информационного аналитического центра Анастасия Панфилова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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По ее словам, всего были опрошены 14 674 человек. Результаты распределились следующим образом:
Партии на выборах в Государственную думу РФ (в процентах):
КПРФ — 10,38
РЭП «Зеленые» — 0,83
ЛДПР — 7,71
«Новые люди» — 9,80
«Единая Россия» — 38,44
«Справедливая Россия» — 7,86
«Яблоко» — 3,08
«Партия Роста» — 2,74
РПСС — 5,60
«Коммунисты России» — 0,38
«Гражданская платформа» — 0,11
«Зеленая альтернатива» — 0,54
«Родина» — 0,21
Партия пенсионеров — 1,22
Испортил бюллетень — 1,32
Отказались отвечать — 9,78
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Партии на выборах в Законодательное собрание Петербурга (в процентах):
«Новые люди» — 11,22
«Единая Россия» — 38,17
«Яблоко» — 4,01
ЛДПР — 8,37
«Справедливая Россия» — 7,23
КПРФ — 11,06
РПСС — 5,21
«Партия Роста» — 3,19
Испортили бюллетень — 0,98
Отказались отвечать — 10,56