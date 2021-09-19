Мадрид, 19 сентября, 2021, 21:59 — ИА Регнум. Потоки лавы, извергнутой вулканом Кумбре-Вьеха, достигли одного из населенных пунктов на острове Пальма, сообщает 19 сентября агентство EFE.

Indosurflife.com Оживший вулкан

По информации агентства, поток раскаленной лавы спускается вниз мимо домов. Название населённого пункта не уточняется.

На фоне этих событий президент Канарских островов Анхель Виктор Торрес сообщил, что король Испании Филипп VI следит за всем происходящим и передаёт слова поддержки населению острова Пальма.

В то же время пресс-секретарь Вулканологического института Канарских островов Давид Кальво сообщил, что извержение вулкана Кумбре-Вьеха уже привело к образованию как минимум шести трещин на его склоне, из которых лава изливается более активно и движется к побережью.

Напомним, в последний раз вулкан на острове Пальма извергался 50 лет назад.