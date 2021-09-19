Рязань, 19 сентября 2021, 21:59 — REGNUM Трёхдневное голосование в Рязанской области прошло в соответствии с действующим законодательством, заявила 19 сентября председатель Общественной палаты региона Наталья Гришина. Видеоролик разместили в официальных аккаунтах областного правительства в социальных сетях.
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За ходом выборов следили более трёх тысяч человек. Наблюдатели передавали информацию о работе участковых избирательных комиссий, в том числе, в Центр общественного наблюдения.
На избирательных участках подсчитывают голоса. Явка избирателей на 18:00 составила 45,89%.