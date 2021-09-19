Рязань, 19 сентября, 2021, 21:59 — ИА Регнум. Трёхдневное голосование в Рязанской области прошло в соответствии с действующим законодательством, заявила 19 сентября председатель Общественной палаты региона Наталья Гришина. Видеоролик разместили в официальных аккаунтах областного правительства в социальных сетях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Единый день голосования

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За ходом выборов следили более трёх тысяч человек. Наблюдатели передавали информацию о работе участковых избирательных комиссий, в том числе, в Центр общественного наблюдения.

«Наличие наблюдателей от различных политических сил, представляющих разные политические партии, кандидатов и от общественной палаты, их видео-, фотофиксация, использование видеопросмотров, всё это вместе, в совокупности даёт нам право говорить о том, что выборы на территории Рязанской области были проведены в полном соответствии с действующим законодательством», — сказала Наталья Гришина.

На избирательных участках подсчитывают голоса. Явка избирателей на 18:00 составила 45,89%.