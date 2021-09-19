Кострома, , 23:01 — REGNUM В единый день голосования в России открылось более 96 тысяч участков для голосования, 552 из них работали в Костромской области. Корреспондент ИА REGNUM побывал на одном из участков в Костроме, чтобы увидеть, как горожане голосуют на выборах депутатов Госдумы.

КОИБы © Наталья Диева

На входе в избирательный участок No262, расположенный на улице Долматова, дежурит полиция. После прохода через рамку металлоискателя гражданам выдают шариковые ручки, маски и перчатки.

Сотрудники УИКа заполняют бумаги, сидя за партами. Напротив них расположены две незакрытые кабинки для голосования и КОИБы, стенд со справочной информацией. Четверо наблюдателей сидят рядом. Участок расположен в физкультурном зале торгово-экономического колледжа. На стенах — мотивирующие цитаты. В помещении просторно и тихо.

Общее спокойствие время от времени нарушают посетители. Люди часто идут голосовать семьями вместе с маленькими детьми. Не обходится без незначительных «происшествий» — любопытный ребёнок решает потрогать и роняет табличку с двуглавым орлом. Председатель комиссии возвращает стенд на место и беседует с мальчиком, чтобы дать его родителям время сосредоточиться и опустить бюллетени в урну.

Измерение температуры на входе в УИК © Наталья Диева

Молодёжь на участок не заглядывает. По словам председателя УИКа Марины Голубевой чаще всего голосовать приходят люди среднего и старшего возраста. Больше всего посещений участка приходится на утренние и дневные часы.

«Идут в основном люди в возрасте 35−50 лет и выше. Сегодня, 19 сентября у нас был 18-летний молодой человек. Он голосовал первый раз. Это редкий случай. Мы ему аплодировали. Больше всего посещений в первые два дня было с утра и где-то до 14 часов дня. В единый день голосования люди приходят более-менее равномерно»

Помимо депутатов Госдумы и депутата облдумы жители Костромы выбирают предпочтительное место для установки стелы «Город трудовой доблести». Интересно, что в этом случае люди приходят не с готовым решением. Они узнают подробности и подолгу спорят с членом комиссии, проводящим опрос.

Костромичи приходят на выборы с детьми © Наталья Диева

На осенних выборах в Костроме работал центр общественного наблюдения, расположенный в Общественной палате региона. Посетить его после предварительной регистрации мог любой желающий. Наблюдение в режиме реального времени было организовано на 195 избирательных участках. Впрочем, костромичи не проявили интереса к процессу. За три дня работы центр посетило лишь несколько десятков горожан.

Результаты выборов в Костромской области станут известны утром 20 сентября после подписания итоговых протоколов.

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