Сыктывкар, 19 сентября, 2021, 21:54 — ИА Регнум. Выборы в Коми не обошлись без ЧП — на одном из участков Ухты во время голосования было зафиксировано задымление. Об этом в эфире телеканала «Юрган» сообщил глава избиркома республики Дмитрий Митюшев.

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«Оперативно приехали все службы, эвакуация не производилась, источник задымления был обнаружен моментально, процесс голосования не прерывался, эвакуация не осуществлялась. Это показало эффективность взаимодействия всех органов, избирательных комиссий по противостоянию нештатных ситуаций», — заявил он.

В настоящее время на участках идет подсчет голосов. Как сообщало ИА REGNUM, к 18:00 в Коми проголосовали более 36% избирателей.