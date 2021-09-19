Воронеж, , 21:53 — REGNUM В Воронежской области явка на выборы в Государственную думу VIII созыва за три дня голосования составила 52,41%, сообщил журналистам 19 сентября председатель избирательной комиссии Воронежской области Илья Иванов.

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В Воронежской области на избирательные участки пришли лишь 32,65% жителей На повторных выборах в Воронежскую областную думу проголосовало 29,62% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование на выборах депутатов Государственной думы впервые проводилось в течение трех дней — 17,18 и 19 сентября. Отметим, что на прошлых выборах в Госдуму в 2016 году явка в Воронежской области составила 53,3%.