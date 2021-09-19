Луганск, 19 сентября 2021, 21:52 — REGNUM Постановочные сюжеты с целью обвинения Народной милиции ЛНР в обстрелах готовят в зоне «операции объединенных сил» украинские журналисты. Об этом, как передает Луганский Информационный Центр, сообщил официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко журналистам.
По его словам, съемочные группы телеканалов «1+1» и «5 канал» уже прибыли в зону ответственности 42-го мотопехотного батальона 57-й бригады ВСУ.
«Командующий оперативно-тактической группировкой «Север» … приказал командиру 57-й бригады … оказать содействие журналистам в подготовке видеосюжетов об обстановке на линии боевого соприкосновения, а также санкционировал открытие провокационного огня по позициям Народной милиции ЛНР с целью фиксации ответного огня и обвинения Республики в нарушении режима прекращения огня», — сказал Филипоненко.
Как передавало ИА REGNUM, 18 сентября офицер пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Александр Мазейкин на брифинге сообщил, что военнослужащие ВСУ, пытаясь научиться управлять ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), уничтожили четыре квадрокоптера.