Луганск, , 21:52 — REGNUM Постановочные сюжеты с целью обвинения Народной милиции ЛНР в обстрелах готовят в зоне «операции объединенных сил» украинские журналисты. Об этом, как передает Луганский Информационный Центр, сообщил официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко журналистам.

ВСУ U.S. Army Europe Images

По его словам, съемочные группы телеканалов «1+1» и «5 канал» уже прибыли в зону ответственности 42-го мотопехотного батальона 57-й бригады ВСУ.

«Командующий оперативно-тактической группировкой «Север» … приказал командиру 57-й бригады … оказать содействие журналистам в подготовке видеосюжетов об обстановке на линии боевого соприкосновения, а также санкционировал открытие провокационного огня по позициям Народной милиции ЛНР с целью фиксации ответного огня и обвинения Республики в нарушении режима прекращения огня», — сказал Филипоненко.

Как передавало ИА REGNUM, 18 сентября офицер пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Александр Мазейкин на брифинге сообщил, что военнослужащие ВСУ, пытаясь научиться управлять ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), уничтожили четыре квадрокоптера.