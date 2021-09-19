Лос-Анджелес, США, 19 сентября, 2021, 21:51 — ИА Регнум. Дуэйн Джонсон выложил в сеть видео, в котором показано, как его дочь смотрит промо-видео кинокомикса «Чёрный Адам». Пост актёр разместил 19 сентября на своей странице в Instagram.

Eva Rinaldi Дуэйн «Скала» Джонсон

Отметим, что за 19 часов с момента публикации ролик набрал более 7,7 млн просмотров. Джонсон отметил, что в отличие от других его детей его дочь Тиа уверена в том, что её отец и Чёрный Адам — один человек.

https://www.instagram.com/p/CT-wiYqFMs3/

Напомним, премьера «Чёрного Адама» состоится 28 июля 2022 года. Кроме Дуэйна Джонсона в картине снимутся Пирс Броснан, Ной Сентинео, Элдис Ходж и Сара Шахи.