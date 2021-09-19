Москва, 19 сентября, 2021, 22:15 — ИА Регнум. Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин («Единая Россия») лидирует на выборах по одномандатному округу в Саратовском округе. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

FOTOBANK.ER Выборы

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

После подсчета 1,68% бюллетеней, спикер Госдумы набирает 75, 21% голосов избирателей.

Напомним, выборы в России проходили с 17 по 19 сентября. Избирательные участки завершили прием избирателей в 20:00 по местному времени.