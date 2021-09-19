Москва, 19 сентября, 2021, 21:49 — ИА Регнум. Оценить эффект «Умного голосования» на Единый день голосования 2021 года практически невозможно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 сентября заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

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«Честно скажу — не знаю. Тут вопрос, кто к кому прицепился? То есть они прицепились к тем, кто однозначно и без их участия набирал голоса, и они прицепились к этому вагончику», — заявила Памфилова.

«Тут вопрос неоднозначный, я не хочу на эту тему дискутировать, кто кого использует», — указала она.