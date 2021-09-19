Санкт-Петербург, 19 сентября, 2021, 21:58 — ИА Регнум. Пропажу незаполненных бюллетеней на избирательном участке №1185 в Горелово (Красносельский район Санкт-Петербурга) член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа назвал неприятной, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Олег Зацепа

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Пропажу бланков — более 400 штук — обнаружили в УИК в Горелово днём 19 сентября. По словам Зацепы, этой ситуацией сейчас занимаются правоохранительные органы.

«Пропажа незаполненных бюллетеней — ситуация неприятная. Нам необходимо посмотреть на то, каким образом будут установлены итоги, какие цифры будут стоять в протоколе. В протоколе есть такая неприятная для участковой комиссии строчка как «утраченные бюллетени». Законом установлены условия, когда эта строчка заполняется. Действительно ли бюллетени пропали, действительно ли их количество таково, мы увидим после того, как участковой комиссией будут установлены итоги голосования», — подытожил Зацепа.