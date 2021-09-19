* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Стокгольм, 19 сентября, 2021, 21:57 — ИА Регнум. В течение нескольких лет женщины со шведским гражданством являлись женами боевиков, примкнувших к ядру террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но теперь они возвращаются в Швецию. 19 сентября выяснилось, что по прибытию в страну после допроса их тут же отпустили — в одном случае одной женщине шведские правоохранители даже оплатили билет на поезд, другой приехавшей в аэропорт просто дали номер службы экстренной социальной помощи и попросили связаться позже. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Publicdomainpictures.net Флаг Швеции

Отмечается, что жены боевиков были отпущены без должной оценки того, являются ли они по-прежнему сторонникам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и могут ли они представлять опасность для шведского общества. По данным журналистов, из 300 граждан Швеции, уехавших в Сирию, в Швецию вернулись 150 человек.

Несколько недель назад в Швецию прибыли три женщины. Одна из них родом из Гётеборга. Ранее курдские власти подозревали ее в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях. Сразу после того, как она вернулась в Швецию, ее дети были взяты под опеку социальными работниками. Удивительным остается тот факт, что именно с ней не было проведено даже допроса.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.