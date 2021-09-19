Москва, 19 сентября, 2021, 22:05 — ИА Регнум. На сессии, посвященной предвыборным обещаниям, представители участвовавших в выборной гонке партий рассказали, какие законопроекты они намерены реализовать в первую очередь. В ЛДПР намерены добиться, чтобы день 12 декабря стал праздничной датой, ведь именно в этот день в 1993 году либерал-демократы победили на первых в истории современной России парламентских выборах. Об этом 19 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Помимо эксцентричных предложений об увековечивании в народной памяти дня 12 декабря, как высшей точки в развитии ЛДПР, и переноса Дня России на 21 сентября, в партии намерены системно продвигать законопроекты, которые позволят преодолеть разрыв в развитии регионов Дальнего востока и Сибири.

«Я думаю, что 12 декабря мы обязательно вспомним, что в этот день в 1993 году Либерально-Демократическая партия победила на выборах в Госдуму первого созыва, это событие, безусловно должно стать красной датой календаря. Мы также считаем важным привлечь внимание общественности к причинам распада СССР и роли коммунистической партии в этом процессе», — заявил представитель ЛДПР.

В отличии от эгоцентричных либерал-демократов в «Справедливой России — За правду» заявили, что не намерены отступать от своих предвыборных обещаний, и сосредоточатся на законопроектах социальной направленности.

О первом законопроекте, который в настоящее время проходит проверку в правительстве, рассказал представитель партии. Речь идет о так называемом базовом доходе, который должен выплачиваться всем гражданам без каких бы то ни было условий со стороны государства.

Помимо этого, в портфеле партии «Справедливая Россия — За правду» находится целый пакет направленных на защиту здоровья граждан законопроектов. Это и инициатива безвозмездно снабжать нуждающихся лекарствами, обеспечить доступность медицинской помощи, например, компенсировать неподъемные для большинства граждан страны траты на лечение зубов, а также ряд других социально-направленных законопроектов. Деньги, на которые, по мнению членов партии, у государства есть.