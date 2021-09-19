Париж, 19 сентября, 2021, 21:44 — ИА Регнум. В Париже задержан сотрудниками полиции мужчина, стрелявший по прохожим из пневматического ружья, сообщает 19 сентября BFMTV.

Париж

По утверждению французских СМИ, стрельбу на Елисейских Полях устроил гражданин РФ 1988 года рождения.

Информацию об этом сейчас проверяет посольство России.

Злоумышленник был задержан после сообщений о том, что в течение недели четыре человека на Елисейских Полях были ранены свинцовыми пулями, выпущенными из пневматической винтовки.