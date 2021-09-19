Токио, 19 сентября, 2021, 21:42 — ИА Регнум. Nintendo впервые выставила на всеобщее обозрение консоль Switch OLED. Об этом 18 сентября сообщил на своей twitter-странице пользователь Bunnagashi.

Nintendo Switch

Компания выставила экземпляры консоли в японских магазинах. Таким образом, поклонники платформы получили возможность оценить качество экрана и решить, стоит ли им покупать новую версию Switch.

https://twitter.com/bunnagashi/status/1439116658329542656

Напомним, Nintendo планирует выпустить Switch с OLED-дисплеем в продажу 8 октября 2021 года. Собирать предзаказы на консоль компания начала 15 июля 2021-го.