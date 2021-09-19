Санкт-Петербург, , 21:47 — REGNUM Сравнительно новая технология приема бюллетеней при голосовании — комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) — на выборах в Петербурге в сентябре 2021 года отработала «почти образцово». Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил 19 сентября член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа.

КОИБ Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

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По его словам, на выборах депутатов Госдумы России и Заксобрания Петербурга работали 352 автоматизированных КОИБ-2017.

«Можно сказать, что они отработали почти образцово. Это техника, которая может допускать какие-то сбои, неполадки, но сервисный центр работал достаточно качественно. Я полагаю, что избирательных участков, на которых работали КОИБы и на которых придётся прибегнуть к ручному подсчёту, число таких участков составит не более пяти. Не все неполадки означают недоверие к итогам», — добавил Зацепа.

Напомним, 17−19 сентября 2021 года в Петербурге голосовали за кандидатов в депутаты Государственной думы VIII созыва (по федеральному избирательному округу и восьми одномандатным избирательным округам), за кандидатов в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга VII созыва (25 депутатов по единому избирательному округу и 25 депутатов по одномандатным избирательным округам). Кроме того, в эти дни проводились выборы депутатов муниципального совета в муниципальном округе Автово и повторные выборы депутатов в муниципальном округе Ланское.

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