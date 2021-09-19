Москва, , 21:41 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает реальным удвоить-утроить число мандатов в Госдуме по итогам избирательной кампании, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«У нас было и больше мандатов. Такой поддержки, как сейчас, у нас не было с 1996 года. Реально удвоить-утроить результат», — сказал Зюганов.

«Я считаю, что результаты вполне достойные», — отметил лидер партии.

В 2011 году КПРФ набрала 19,19%, этого хватило на 92 мандата. На выборах в 2016 году за КПРФ проголосовали 13,3% избирателей.

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